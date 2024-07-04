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Türkiye
AA 04.07.2024 13:57

İstanbul'da çöken yoldaki iki aracı vatandaşlar kurtardı

İstanbul Bayrampaşa'da sağanak nedeniyle yol çöktü. Çukura düşen iki araç vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

 Yıldırım Mahallesi Mücahit Sokak'ta sabah saatlerinde sağanağın ardından yol çöktü.

Yolda geçen kamyonet ile otomobilin tekerlekleri çökme sonucu meydana gelen çukura girdi.

Vatandaşlar araçları iterek, bulunduğu yerden çıkardı.

Yolun kenarındaki inşaatta çalışan işçiler, çukuru çakıl taşları dökerek kapattı.

İki araçta hasar oluşurken çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

İnşaatın sahibi Erman Aydın, gazetecilere, rögar kısa kaldığı için İSKİ'nin burada çalışma yapması gerektiğini belirterek, "Çalışma yapıldı ama üstüne atılan toprak yumuşak olduğu için bir anda gelen yağmurla yol kaydı. Çalışanımızın düşen aracını çıkarttık." dedi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yolun çökerek çukur oluşması, düşen iki araçtan birinin vatandaşlarca çıkarılması yer aldı.

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