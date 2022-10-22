İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında "okul servislerinde çakar rezaleti" şeklinde çıkan haberlerle ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, çakar bulunan servis aracını kullanan kişinin E.Ç. olduğunu tespit etti. Yapılan incelemede, E.Ç'nin çalışma izin süresi bittiği halde yolcu taşımacılığı yaptığı belirlendi.

Servis şoförüne izinsiz çalıştığı ve yasak olduğu halde aracına çakar taktığı gerekçesiyle 5 bin 665 lira cezai işlem uygulandı. Servis aracı da trafikten men edildi.