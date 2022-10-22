Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi 16:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beykoz'da 7 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: Getty]
İstanbul Beykoz'da bir evde uyuşturucu bulunmasıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Beykoz'da Asayiş Büro ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmada, Çengeldere Mahallesi'ndeki bir adrese dün baskın düzenlendi.
Evdeki aramalarda, 7 kilo 145 gram uyuşturucu ve bir ruhsatsız yivsiz av tüfeği ele geçirildi, ikamette yaşayan F.E. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "uyuşturucu kullanmak ve uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından adli makamlara sevk edildi.
Etiketler: İstanbul Narkotik Uyuşturucu
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