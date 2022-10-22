Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi 15:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Diyarbakır’da sağanak etkili oldu
[Fotograf: İHA]
Diyarbakır merkezde kuvvetli sağanak etkili olurken, kısa sürede yollar göle döndü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Diyarbakır’da sağanak öğle saatlerinde etkili oldu.
Cadde ve sokaklar kısa sürede yağmur suyuyla kaplanırken, vatandaşlar binaların saçakları altına sığındı.
Kentte öğlen saatlerinde başlayan sağanağa hazırlıksız yakalanan trafikteki sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti.
Etiketler: Diyarbakır Hava Durumu Sağanak
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