Sahil Güvenlik ekibi, Kuşadası açıklarında lastik botta bulunan yabancı uyrukluların yardım beklediği ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekip, lastik bottaki 35 Filistin, bir Suriye ve biri Irak uyrukluyu kıyıya çıkardı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen düzensiz göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.