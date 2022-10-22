Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi 14:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın geri ittiği 37 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen 37 düzensiz göçmen, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kıyıya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik ekibi, Kuşadası açıklarında lastik botta bulunan yabancı uyrukluların yardım beklediği ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekip, lastik bottaki 35 Filistin, bir Suriye ve biri Irak uyrukluyu kıyıya çıkardı.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen düzensiz göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Yunanistan
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