Midyat ilçesinde Barış Pınar Harekatı’nda şehit olan Piyade Onbaşı Fatih Akbulut’un ismi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yaptırılan 12 derslikli anaokulu binasına verildi. 250 öğrencinin eğitim göreceği anaokulu, düzenlenen törenle eğitim öğretime açıldı.

Çocukların en iyi şartlarda eğitim görmesi için yemek menüsünden ders seçimlerine kadar tüm detaylar özenle hazırlandığı okulda, 4-6 yaş arası öğrenciler eğitim görecek.

Törene Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, Belediye Başkan yardımcısı Masum Cengiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz, şehidin annesi Ayşe ve babası Mehmet Şerif Akbulut, kamu kurum müdürleri, sivil toplum temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.