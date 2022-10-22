Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi 13:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de köpeklerin saldırdığı çocuk ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Edirne'nin Enez ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Edirne'de Gaziömer Bey Mahallesi'ndeki marketten alışveriş yaptıktan sonra işletmenin önüne çıkan Umut Öz, çevredeki 7-8 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.
Olayı gören çevredekiler, köpekleri çocuğun yanından uzaklaştırdı.
Ağır yaralanan Öz'e ilk müdahale olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Yaralı çocuk, daha sonra hastaneye kaldırıldı.
Öz'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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