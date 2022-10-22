Beylikdüzü'nde eğlence mekanından çıkarak AVM otoparkındaki araçlarına yürüyen Bilal Zorel ve arkadaşı A.K., yanlarından hızla geçen bir otomobile tepki gösterdi.

Otomobilden inen Çağatay Enes Çolak ve Emrah Beyazit, sopalarla Zorel'e saldırdı. Başına darbe alan Zorel yere düştü.

Hastaneye giderken kaza yaptı

Yaralanan Zorel, arkadaşıyla birlikte hastaneye gitmek için otomobiline bindi. Hastaneye kısa bir mesafe kala Zorel direksiyon başında baygınlık geçirerek, kaza yaptı.

Kaldırıma çıkan otomobilde Zorel'in arkadaşı A.K.'nin kolu kırıldı. Zorel baygın hastaneye kaldırıldı. Travma geçirdiği tespit edilen Zorel, hayatını kaybetti.

Polis, yaptığı incelemede saldırganların kimliklerini belirledi. Şüpheliler Çağatay Enes Çolak'ın 9, Emrah Beyazit'ın 6 suç kaydı olduğu belirlendi. Ekipler saldırganları gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan Çolak ve Beyazit tutuklandı.