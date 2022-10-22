Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi 15:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da kolonya içen kişi hayatını kaybetti
Samsun'un Bafra ilçesinde, kolonya içtiği iddia edilen kişi yaşamını yitirdi.
Aktekke Mahallesi'ndeki evinde 18 Ekim'de kolonya içtiği söylenen Ahmet O. (55), bir süre sonra fenalaştı.
Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet O, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.
Ahmet O. müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Etiketler: Samsun
Son Haberler
- 15:52
- 16:00
- 15:44
- 15:27
- 15:44
Sıradaki Haber
Bir haftada 2 bin 477 düzensiz göçmenin yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz