Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi 16:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tuzla'da devrilen tır yandı
[Fotograf: AA]
İstanbul Tuzla'da, hafriyat yüklü tır devrildikten sonra çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
İstanbul Tuzla'da Celal Özbek idaresindeki tır virajı dönerken devrildi. Sürücü araçtan çıkarken, yoldaki sürtünmeden kaynaklı tırda yangın başladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü, tır alevler nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Sürücü Özbek, basın mensuplarına olayı, "Direksiyon hakimiyetini kaybettim, araba yan yatınca yangın çıktı. Kendini dışarı attım" şeklinde anlattı.
Etiketler: Trafik Kazası İstanbul
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