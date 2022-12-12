Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi 11:08Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da çadırını bağlamaya çalışan pazarcı uçma tehlikesi yaşadı
İstanbul’da şiddetli rüzgar etkili oldu. Fırtına nedeniyle Arnavutköy’de pazar açmaya çalışan esnaf zor anlar yaşadı. Çadırı kurmakta zorlanan esnafı çadırla birlikte uçmaktan meslektaşı kurtardı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Hafta sonu için Meteoroloji Genel Müdürlüğü fırtına ve yağış uyarısında bulunmuştu.
Yapılan uyarıların ardından dün sabah saatlerinde Arnavutköy’de pazar kurmaya çalışan esnaf, çadır açmakta zorlandı. Şiddetli rüzgar nedeni ile çadırlar savrulurken, çadırı bağlamaya çalışan bir esnaf çadırla birlikte havalandı.
Havalanan pazarcıyı meslektaşı bacağından tutarak kurtardı.
Yaşananlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.
Etiketler: Fırtına İstanbul Meteoroloji Cep Telefonu Yağış
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