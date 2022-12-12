Antalya’da meteorolojiden yapılan uyarıların ardından beklenen yağış, kent merkezinde etkili oldu.

Akşam saatlerinde sağanak şekilde yağan yağmur nedeniyle şehir merkezinde birçok yolda su birikintisi meydana gelirken, bazı araçlar yolda kaldı. Yağış nedeniyle apartmanların giriş katları ile işyerlerinin bodrum katlarında su baskınları oluştu.

Muratpaşa ilçesinin Yüksekalan Mahallesi'nde yüzde 41 engelli Yeter Gezer’in bodrum kattaki evi de sular altında kaldı. Gezer, annesi ve kızıyla evde mahsur kalınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Sular içinde oturan engelli Yeter Gezer ile annesine evden çıkmaları için yardımcı olabilecekleri söylendi.

Engelli kadın polislere yük olmak istemedi

Görevli olarak eve gelen bir polis memuru engelli Yeter Gezer'e, "Bu şekilde suyun içerisinde evde kalmayın hasta olursunuz, isterseniz sizi sırtıma alayım ekip otomuzda sıcak şekilde oturun" teklifinde bulundu.

Yeter Gezer ile annesi polis ekiplerine yük olmamak adına teklifi kabul etmedi. Bir süre kanepede oturan Gezer ile annesi daha sonra ısrar eden polislerin desteği ile evden çıkmayı kabul etti.

Polis ekiplerinin yardımıyla evden çıkarılan Yeter Gezer ve annesi yakında oturan akrabasının yanına bırakıldı.

"Bir anda su bastı, dışarıya çıkamadım"

Şiddetli yağmur sonrası evi sularla dolan engelli Yeter Gezer, şöyle konuştu:

"Yağmur yağmaya başladı, bende o anda içeriye gelmez diye yemek için sofrayı hazırlıyordum. Bir anda su bastı, bizde içeriye kapandık. Ben engelliyim dışarıya çıkamadım ve hemen polis ekiplerini çağırdım. Annem de yağmur yağmadan önce misafir olarak gelmişti, sular içeriye doluşunca o da şaşırdı. Ortada kaldık, ben yalnız yaşıyorum, hiçbir şeyim kalmadı. Yapacak bir şey yok, ne yapacağımı bilmiyorum. Evimi bırakıp kimseye gitmem. Evime geri döneceğim, yetkililerden yardım istiyorum. Yüzde 41 engelli raporum var ama yardım alamıyorum."