Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi 10:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hakkari'de yoğun sis nedeniyle göz gözü görmedi
[Fotograf: İHA]
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesi de 10 metreye kadar düşerken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Yüksekova'da sabah saatlerinde sisin etkili olmasıyla görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.
İlçedeki Cilo ve Reşko dağlarında kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, hemen eteklerinde bulunan ilçe merkezi ise tamamen sis altında kaldı.
[Fotoğraf: İHA]
Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye düşerken, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.
Öte yandan, karla mücadele ekipleri yaşanacak olumsuz bir durum için hazır bekleniyor.
Etiketler: Hakkari
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