Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 04:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da bir otelin camından düşen kadın yaralandı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'un Şişli ilçesinde bir otelin penceresinden düşen yabancı uyruklu kadın yaralandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, saat 01.30 sıralarında Şişli'de 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşandı.
19 Mayıs Caddesi'nde konakladığı ünlü bir otelin birinci kattaki odasının penceresinden binanın önündeki tentenin üzerine düşen yabancı uyruklu genç kadın yaralandı.
[Fotoğraf: DHA]
Kadının düşmesiyle gürültüyü duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı kadın, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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