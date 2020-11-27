Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 03:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da asayiş uygulaması: 411 bin lira para cezası kesildi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da helikopter destekli gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" uygulamasında 150 bin 348 kişi sorgulanırken, toplam 411 bin 124 lira para cezası kesildi. 49 araç trafikten men edildi.
Uygulamaya 157 ayrı noktada toplam bin 344 personel, 1 hava ekibi ve 2 Deniz Limanı Şube Botu katıldı.
Şüpheli kişilere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, arananlar ile silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan kişiler üzerinde duruldu.
[Fotoğraf: İHA]
Uygulama noktalarında giriş ve çıkışlar kapatılırken, denetime tabi tutulan kişilerin el çantaları, valizler ve araçları arandı.
Aranan 459 kişi yakalandı
Denetimlerde aranan 459 kişi, yoklama kaçağı 300 kişi yakalandı. 51 adet ruhsatsız silah, 273 adet fişek, 4 kilo 945 gram uyuşturucu madde ve bin 260 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ayrıca bin 257 araca işlem uygulanırken, 49 araç trafikten men edildi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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