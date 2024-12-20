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Türkiye
AA 20.12.2024 22:47

İstanbul'da bir evden timsah, kartal ve yılan çıktı

İstanbul Beykoz’da bir eve düzenlenen operasyonda kaya kartalı, Nil timsahı, anakonda yılanı gibi hayvanlar ile hayvan tahnitleri ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beykoz'daki bir adreste Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme kapsamında koruma altında bulunan yabani hayvanların bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

İstanbul'da bir evden timsah, kartal ve yılan çıktı

Operasyonda 5 canlı hayvan ile 4 hayvan tahniti ele geçirildi

Adreste yapılan aramalarda canlı vaziyette 1 kaya kartalı, 1 Nil timsahı, 2 cennet papağanı ve 1 anakonda ile öldürüldükten sonra içi doldurulmuş halde 1 boa yılanı, 1 taçlı turna, 1 dağ keçisi ve 1 Nil timsahı ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 1 ayı postu ile avlanarak öldürülmüş Afrika mandasına da el konuldu. Kimliği tespit edilen bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İstanbul'da bir evden timsah, kartal ve yılan çıktı

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