Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 10:13Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da bina yangını: Mahsur kalan 3 kişi ve bir köpek kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Fatih'te 3 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı. Kısa sürede binayı saran alevler nedeniyle içeride mahsur kalan 3 kişi ve 1 köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Aksaray Mahallesi Alboyacılar Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede yangın çıktı.
3 kişi ve 1 köpek kurtarıldı
Vatantaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan 3 kişi ve 1 köpeği kurtardı.
Daire kullanılamaz hale geldi
Sağlık ekiplerine teslim edilen kişilere oksijen tedavisi uygulandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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