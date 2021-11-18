Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 09:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu bahçeye saçtılar
[Footğraf: Arşiv]
Kayseri’de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslar yakalanacaklarını anlayınca apartmanın bahçesine uyuşturucu saçtı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespit edilen 2 adreste arama yapıldı.
Arama yapılan evlerde çeşitli uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.
5 şahsa işlem yapılırken, yakalanacağını anlayan 2 uyuşturucu taciri de kaçmaya çalışırken uyuşturucu maddeleri bahçeye saçtı.
Yakalanan 2 şahıs gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: Kayseri Uyuşturucu
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