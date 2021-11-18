Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 09:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patladı
[Fotoğraf: DHA]
Sınır dışı edildiği KKTC'den ülkesi Kongo'ya gitmek için aktarmalı geldiği İstanbul Havalimanı'nda fenalaşan Kongo uyruklu P.M.V., yuttuğu uyuşturucu kapsüllerinin midesinde patlaması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Uyuşturucu kuryesi P.M.V., ülkesi Kongo'nun başkenti Kinsaşa'ya aktarmalı gitmek için öneki gün, sınır dışı edildiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı'ndan uçakla İstanbul Havalimanı'na geçti.
Havalimanında geri gönderme işlemleri yapılırken rahatsızlanan P.M.V., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Midesinde taşıdığı kapsüllerin patlaması sonucu yayıldığı değerlendirildi ve bağırsaklarında uyuşturucu bulundu.
Hastanede tedavisi yapılan P.M.V. doktorların dün hayatını kaybetti.
Etiketler: İstanbul İstanbul Havalimanı Uyuşturucu
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