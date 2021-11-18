Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 08:57Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Alkollü sürücü polise çarptı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Konak ilçesinde uygulama noktasından kaçmaya çalışırken motosikletle polise çarpan sürücü yere düştü. Kazada polis ile birlikte hafif şekilde yaralanan sürücü 2,33 promil alkollü çıktı.
Olay, saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi.
İddiaya göre, trafik polisleri uygulamasında Alsancak'tan Konak'a giden B.S. idaresindeki motosikleti durdurmak istedi.
Polisin 'dur' ihtarına uymayan B.S. uygulama noktasından kaçmaya çalışırken motosikletinin polise çarpması sonucu direksiyon kontrolünü kaybederek yola savruldu.
Ehliyetine el konuldu
Kazada polis memuru ile B.S. hafif şekilde yaralandı. B.S. bir süre de polislere kimlik göstermemek için direndi.
Karakola götürülen B.S.'nin kimliği tespit edilirken, yapılan alkol kontrolünde ise 2,33 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. B.S.'nin ehliyetine el konulurken, idari para cezası kesildi.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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