Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 08:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otobüs durağına çarpan otomobil iki kardeşi ayırdı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Gürkan Kuşak yönetimindeki otomobil, Ataşehir D-100 karayolu yan yol üzerinde kontrolden çıkarak otobüs durağına çarptı.
Durakta toplu taşıma aracı bekleyen Fikret Ağırman, otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti, kardeşi Mehmet Selim Ağırman ile otomobil sürücüsü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Fikret Ağırman'ın cansız bedeni, vinçle otomobil kaldırılarak çıkarıldı.
Yaralılar Gürkan Kuşak ile Mehmet Selim Ağırman, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yan yol trafiğe kapatılırken, otoyolda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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