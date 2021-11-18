Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 08:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da gecekondu yangını
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Beyoğlu'nda iki gecekonduda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Piyalepaşa Mahallesi Candan Sokak’taki iki gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle iki gecekonduda da hasar oluştu.
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