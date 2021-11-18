Senaryo gereği, Erzincan- Erzurum kara yolunun Saztepe mevkiinde, teröristlerce içinde yolcuların bulunduğu bir minibüsün alıkonulduğu ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi ekipleri yönlendirildi. "Teslim ol" çağrısına uymayan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve rehinelerin kurtarılması için minibüse operasyon düzenlendi.

[Fotoğraf: İHA]

Ses ve sis bombaları attıktan sonra camlardan ve kapılardan minibüse giren ekipler, yolcuları rehin alan teröristleri etkisiz hale getirdi. Gerçeğini aratmayan tatbikatın ardından İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, ekipleri tebrik etti.