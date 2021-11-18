Antalya Sahil Güvenlik Sualtı Eğitim Merkezi bünyesinde Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) özel timleri uzun süreli teorik ve pratik eğitim alan dalış personeli, su üstü ve su altında her türlü görevi başarıyla yerine getiriyor.

DEGAK özel timleri ve personeli, su altı arama kurtarma, afet durumlarında yardım, olay yeri inceleme başta olmak üzere çok sayıda konuya müdahale edecek şekilde eğitim görüyor.

Tamamı iyi derecede yüzme bilen personelden oluşan DEGAK özel timlerinin personeli, kriminal dalış ve görüntüleme teknikleri gibi özel konularda da eğitim alıyor.

Tek eğitim yeri Antalya'da

Türkiye genelinde görev yapan DEGAK özel timlerinin eğitim gördüğü tek yer ise Antalya’da bulunuyor. Antalya-Kemer karayolu üzerindeki Sahil Güvenlik Sualtı Eğitim Merkezi, DEGAK özel timleri için 'kurbağa adam' yetiştiren Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde Türkiye’deki tek eğitim merkezi.

Sahil Güvenlik personelinden DEGAK Özel timinde görev alacaklar belirli eleme aşamalarından geçirildikten sonra bu merkeze gönderiliyor.

Burada dalıştan su altında delil toplama ve olay yeri incelemeye, ileri yüzme tekniklerinden tekne ve bot kullanımına kadar birçok alanda özel eğitim veriliyor. Kurbağa adamlar, temel kursu tamamladıktan ve zorlu sınavlardan sonra DEGAK özel timlerinde görevlendiriliyor.

“Denizde hızlı ve çevik olmaları gerekiyor”

Sahil Güvenlik Binbaşı Özdemir Gemici, misyonlarının zorlu hava ve deniz şartlarında en iyi görevi sergilemek olduğunu belirtti.

Kurbağa adamlar ve DEGAK timlerinin yetiştirilmesi konusunda büyük titizlik gösterdiklerini belirten Binbaşı Gemici, “Su altında arama ve kurtarma yapan uzman dalış personeli yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Karada teorik ve pratik eğitimleri tamamlayan adaylar ilk olarak havuzda eğitime alınıyor. Havuzdaki dalış eğitimlerinin ardından gerçek deniz şartlarında dalış yapan kurbağa adam adaylarının hızlı ve çevik olmaları hedefleniyor” dedi.