Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, istihbarat doğrultusunda 3 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 47 bin 860 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.