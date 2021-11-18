Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 09:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümrük kaçağı 47 bin 860 paket sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 47 bin 860 paket sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, istihbarat doğrultusunda 3 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada 47 bin 860 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.
Etiketler: Gaziantep Kaçakçılık Sigara
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