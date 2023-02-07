Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 07:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamıyor
İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatlarının bazı hatlarında vapur seferleri yapılamıyor.
Şehir Hatlarının internet sitesinden, bazıseferlerinin iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmelerin yaşanabildiği kaydedildi.
İptal edilen seferler:
Hava muhalefeti nedeniyle Maltepe-Adalar, Adalar-Beşiktaş, Kabataş-Adalar (Kadıköy İskelesi uğraması), Çubuklu-İstinye (Arabalı) hattı, Beykoz-Sarıyer, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) hattı, Küçüksu-İstinye, Uzun Boğaz Turu, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda İskelesi uğraması), Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Eminönü-Rumeli Kavağı (Sarıyer İskelesi'ne kadar) ile Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer.
Etiketler: İstanbul
Son Haberler
- 13:03
- 12:53
- 12:57
- 12:47
- 12:59
Sıradaki Haber
Depremden etkilenen 112 kişi Bodrum'a getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz