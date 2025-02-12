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Türkiye
AA 12.02.2025 08:41

İstanbul'da bazı bölgelerde sis etkili oluyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinde düşüş yaşandı.

İstanbul'da bazı bölgelerde sis etkili oluyor

Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan sis İstanbul Boğazı ve çevresinde yoğunlaştı.

Avrupa Yakası'nda Beyoğlu, Beşiktaş ve Sarıyer tarafında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinde düşüş yaşandı.

İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün büyük bir kısmı sise büründü. Sürücüler, sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle köprülerde kontrollü ilerliyor.

Boğaz'da gemi trafiği askıya alınmıştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğaz'ındaki gemi trafiğinin 03.10'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alındığı belirtilmişti.

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