İstanbul'da bayram öncesi trafik yoğunluğu

Mesai saatinin sona ermesinin ardından 9 günlük bayram tatili başlarken, tatili memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla kentin birçok noktasında trafik akışı yavaşladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Uygulaması'na göre, kentte saat 18.40 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 78 olarak ölçüldü.

Avrupa Yakası'nda, TEM Otoyolu Edirne istikameti Mahmutbey gişeleri girişinde trafik yoğunluğu gözleniyor.

TEM Otoyolu Ankara istikameti Bahçeşehir Bağlantı Yolu ve Esenyurt gişelerde yoğunluk yaşanıyor.

D-100 yan yolda Avcılar'dan Beylikdüzü istikametine de trafik yavaş seyrederken, Yenibosna'dan Haliç istikametindeki yoğunluk da dikkati çekiyor.

Halıcıoğlu, Okmeydanı, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Hasdal, Seyrantepe, Okmeydanı-Hasdal TEM bağlantı yolu, Büyükdere Caddesi ile Levent TEM katılım yollarında çift yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor.

Karaköy-Beşiktaş Meydanı sahil yolunda da yoğunluk, sürücülerin yavaş ilerlemesine neden oluyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında, TEM Otoyolu'nun ise Ataşehir, Sancaktepe ve Ümraniye noktalarında her iki yönde yoğunluk sürüyor.

Şile Otoyolu'nda da Üsküdar'dan Ümraniye'ye kadar trafik ağır ilerliyor. Öte yandan, toplu taşıma istasyonlarında da yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

Düzce ve Bolu kesiminde bayram trafiği başladı

Bayram tatilini memleketleri geçirmek isteyen sürücüler, yola çıkmaya başladı. Sürücülerin gidecekleri yerlere hareketiyle özellikle otoyolun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı ve Köroğlu park alanı kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Cemalettin Saraç, bayram için gerekli tedbirlerin önceden alındığını söyledi.

Hafta sonunda bekledikleri yoğunluğun bu saat itibarıyla oluşmaya başladığını aktaran Saraç, "Akşam saatlerinde bölgede trafik yoğunlaşmaya başladı. Bölge trafik ekipleri olarak 12 ekiple güzergahta görünür şekilde görev aldık. İnşallah kazasız belasız bir bayram tatili olur." diye konuştu.

Alınan tedbirlerle olumsuzluk yaşanamadığını belirten Saraç, "Yolda ağır da olsa akış devam etmektedir. Ufak çaplı hasarlı kazalar oluyor. Buna bağlı trafik yavaşlıyor. Biz de bunların müdahalesini yapıyoruz. Bölgede 55 kilometrelik otoyolda 48 kilometrelik D-100 geçişinde 12 ekip olarak görevimizi sürdürüyoruz. " ifadelerini kullandı.