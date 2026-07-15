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Türkiye
AA 15.07.2026 15:21

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 60'ın altına düştü

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 59,71 seviyesine geriledi.

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 60'ın altına düştü

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, yağışların etkisiyle yükselen barajlardaki doluluk oranı, sıcak havaların etkisiyle yüzde 60'ların altına düştü.

Bugün itibarıyla kente su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 59,71 oldu.

Su miktarı, Istrancalar'da yüzde 28,52, Terkos'ta yüzde 49,1, Sazlıdere'de yüzde 35,57, Alibey'de yüzde 56,97, Büyükçekmece'de yüzde 42,72, Ömerli'de yüzde 84,59, Darlık'ta yüzde 77,47, Elmalı'da yüzde 89,54, Pabuçdere'de yüzde 31,99 ve Kazandere'de yüzde 36,22 olarak kaydedildi.

Melen'den 344,83 milyon, Yeşilçay'dan da 107,83 milyon metreküp olmak üzere bu yıl toplam 452,66 milyon metreküp su alındı.

İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 605 milyon 35 bin metreküp olarak hesaplandı.

Barajlara bu yıl düşen yağış miktarı metrekare başına 498,19 kilogram oldu.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 518,24 milyon metreküp olarak kaydedildi.

İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 3 milyon 288 bin metreküp olarak ölçülürken bu miktarın 2 milyon 64 bin metreküpü barajlardan 1 milyon 224 bin metreküpü ise Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden sağlandı.

Son 10 yılın en düşük ikinci su seviyesi

İSKİ istatistiklerine göre, 15 Temmuz tarihli baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 67,45, 2017'de yüzde 73,99, 2018'de yüzde 75,98, 2019'da yüzde 73,85, 2020'de yüzde 61,34, 2021'de yüzde 71,06, 2022'de yüzde 71,06, 2023'te yüzde 41,39, 2024'te yüzde 64,34, 2025'te yüzde 59,92 iken, bugünkü oran yüzde 59,71 olarak kayıtlara geçti.

Barajlardaki doluluk oranının son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde olduğu görüldü.

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