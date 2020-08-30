Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul'da asker uğurlamada arbede
[Fotoğraf: DHA]
Küçükçekmece'de yasağa rağmen yapılan asker uğurlama eğlencesinde polis ekipleri ile uyarılara aldırmayan kişiler arasında arbede yaşandı.
İstanbul Küçükçekmece'de asker uğurlaması olduğu ihbarını alan polis ekipleri ve gece bekçileri olay yerine gelip vatandaşlara uyarıda bulundu. Bazı kişiler ekiplere direnince arbede yaşandı.
Polise mukavemet gösterenler gözaltına alındı.
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