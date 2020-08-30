Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 363. gününe girdi.

"Evimin önüne gelen 3 PKK'lı ailemi tehdit etti"

Eylemden rahatsız olan örgüt ve yandaşları ailelere tehdit ve tacizde bulunuyor. Son olarak Baba Süleyman Aydın, örgüt mensuplarınca taciz edildiğini söyledi.

Aydın, "Dün gece yaklaşık 23.50 civarı benim penceremin altına 3 PKK'lı geliyorlar. Başlarında siyah şapka kendileri kamuflaj ediyorlar ve çocuklarım ve eşim görüyorlar onları ve kendileri korkuyorlar bağırıp çağırıyorlar ve o anda onlar ellerini pencereye vuruyorlar çıkın dışarı diyorlar." diyerek yaşadıklarını anlattı.

Aydın, daha önce de defalarca tehdit aldıklarını ve polise başvurduğunu belirterek, "Komşularımız,Allah razı olsun onların da bana büyük bir desteği var onlar da biliyorlar. Ve o anda biz ondan sonra güvenlik güçlerine haber verdik. 155'i aradık Allah razı olsun 5 dakika geçmeden güvenlik güçleri de geldiler ve komşularımızın yardımıyla ve bunlar damdan kaçarak çekip gittiler." dedi.

"HDP'liler evime gelerek eylemi sonlandırmamızı istedi"

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, zaman zaman eylemi sonlandırmak için de zorlandıklarını ifade etti.

Aydın, "Bu kurban bayramına 3-4 gün kala bu HDP'liler bu sefer bizzat bizim eve geldi. Bizimle uzlaşmak istediler. İşte çalışanınız yoktur biz size bakarız, bu eylemi sonlandırın. Ve biz bütün şeylerini reddettik, istemedik ve onları evimden kovdum." ifadelerini kullandı.

Oğlu 14 yaşında iken dağa kaçırılan baba Süleyman Aydın, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.