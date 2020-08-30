İnönü Mahallesi Şehit Mustafa Caddesinde park halindeki tır bir anda hareket etti.

Yokuş aşağı kontrolsüz şekilde ilerleyen tır, park halindeki bir kamyonete ardından da bir otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan tır, yolun altındaki 3 katlı bir binanın bahçe duvarını da yıktı.

Büyük bir gürültüyle bahçeye düşen tır ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ilkyardım ekibi sevk edildi.

Kimsenin yaralanmadığı olayda, beyaz eşya taşıdığı anlaşılan tır, çekici yardımıyla binanın bahçesinden çıkarıldı.

Aracın fren tertibatında teknik bir sorun olabileceği ya da uygun şekilde freninin çekilmediği ihtimali üzerinde duran polis, soruşturmasını sürdürüyor.