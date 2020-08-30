Nurdağı-Gaziantep kara yolu 26. kilometresinde, S.A yönetimindeki cip, park halindeki hafif ticari araçla kurtarıcıya çarptı.

Suriye uyruklu Mayada Hamidi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, araçlardaki 9 kişi yaralandı.

5'inin durumu ağır

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 5'inin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Bu arada, arıza yaptığı için park halinde duran hafif ticari aracın kazaya karışan taşıyıcıya yüklenmeye çalışıldığı öğrenildi.