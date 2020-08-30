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Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5'i ağır 9 kişi yaralandı.
Nurdağı-Gaziantep kara yolu 26. kilometresinde, S.A yönetimindeki cip, park halindeki hafif ticari araçla kurtarıcıya çarptı.
Suriye uyruklu Mayada Hamidi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, araçlardaki 9 kişi yaralandı.
5'inin durumu ağır
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 5'inin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Bu arada, arıza yaptığı için park halinde duran hafif ticari aracın kazaya karışan taşıyıcıya yüklenmeye çalışıldığı öğrenildi.
Etiketler: Nurdağı-Gaziantep kara yolu GaziantepSon Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 00:47
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