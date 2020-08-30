Erzurum Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından, şehit Arslantürk'ün naaşı askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi.

Şehidin naaşını, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ordu Vali Vekili Ekrem Ballı, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanvekili Celal Tezcan, Ordu İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gazi Demir, Ordu İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, askeri erkan ve diğer ilgililer karşıladı.

Meslektaşlarının omuzlarında cenaze nakil aracına taşınan şehit için yakınları gözyaşı döktü. Şehidin naaşı, Altınordu ilçesindeki Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait morga götürüldü.

Şehit Arslantürk'ün naaşı, Perşembe ilçesinde yarın kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.