Güzelyalı Mahallesi Bekçi Sokak'ta ismi henüz belirlenemeyen bir kişi, D.Ö ve O.Ç'yi silahla yaralayıp kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Pendik İlçe Emniyeti Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüphelinin yakalanması çalışma başlattı.

