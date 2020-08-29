Haber Giriş: Kaynak: AA
Kayseri'de su bidonu içerisinde ceset bulundu
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de su bidonu içerisinde bırakılmış erkek cesedi bulundu.
Hacılar ilçesinde jandarma ekipleri 2 gün önce yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılan Ali G'yi bulmak için çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında arama yapan ekipler ilçenin dağlık bölgesinde bulunan Tandır Buzluğu mevkisinde su bidonu içerisinde bir erkek cesedine ulaştı.
Yapılan ilk incelemede cesedin Ali G'ye ait olduğu tespit edildi.
Ali G'nin cesedi Kayseri Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: su bidonunda ceset kayseri devlet hastanesi kayseriSon Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 23:15
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