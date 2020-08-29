Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'da kamyonetin çarptığı genç kız öldü
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, aşure dağıtırken geri manevra yapan kamyonetin çarptığı genç kız hayatını kaybetti.
Yenibağlar Mahallesi Hüsrev Sokak'ta, İ.B. yönetimindeki kamyonet, geri manevra yaparken, aşure dağıtmak için dedesinin evine giden Eda Müdüroğlu'na çarptı.
Apartman girişiyle kamyonet arasına sıkışan Müdüroğlu, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Müdüroğlu, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılmadı.
Genç kızın cansız bedeni, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayın ardından kamyonetin sürücüsü İ.B, karakola giderek teslim oldu.
Etiketler: bursa bursa adli tıp kurumuSon Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 22:34
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