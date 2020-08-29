Haber Giriş: Kaynak: AA
Aracın stepnesinden 2 kilo 290 gram uyuşturucu çıktı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da bir aracın stepnesine gizlenmiş 2 kilo 290 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Erzurum'dan Antalya'ya kara yoluyla yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği yönündeki ihbarı değerlendiren Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, araç ve adres bilgilerini elde ederek operasyon düzenledi.
Narkotik köpeği ile arama yapıldı
Narkotik dedektör köpeği "Yaman"ın da yer aldığı operasyonda, bir aracın stepnesine saklanmış 5 ayrı paket halinde 2 kilo 290 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şüpheliler H.K. ve M.K. gözaltına alındı.
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