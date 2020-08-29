Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep'te fabrika yangını söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te gıda fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
3. Organize Sanayi Bölgesinde bir gıda fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi.
Etiketler: Gaziantep fabrika yangınıSon Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 23:43
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