3. Organize Sanayi Bölgesinde bir gıda fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi.