Kaza saat 02.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Ş.'nin kullandığı otomobil 6. Sokak'tan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ne hızla çıkmak istedi. O sırada caddede seyir halindeki Hasan Ö.'nün kullandığı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırıma vurduktan sonra takla atarak ters döndü. Hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi araç içinde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.