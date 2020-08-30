Ataşehir'de hafif ticari araca çarpan otomobil takla attı
Ataşehir'de iddiaya göre ara sokaktan hızla çıkan bir otomobil caddede seyir halindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırıma vurarak takla attı.
Kaza saat 02.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Ş.'nin kullandığı otomobil 6. Sokak'tan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ne hızla çıkmak istedi. O sırada caddede seyir halindeki Hasan Ö.'nün kullandığı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırıma vurduktan sonra takla atarak ters döndü. Hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi araç içinde sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.