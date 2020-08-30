Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da park halindeki 2 otomobil yandı
[Fotoğraf: AA]
Küçükçekmece’de park halindeki 2 otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Piri Reis Sokak’ta park halindeki iki otomobilin alev aldığını gören semt sakinleri, yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek itfaiyeyi aradı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince, araçlardaki yangın söndürüldü.
Kundaklama şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.
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