İcadiye Mahallesi Bahçesaray Sokak'ta etkili olan sağanağa dayanamayan bir evin bahçesinin istinat duvarı sabah saatlerinde çöktü.

Çökme nedeniyle toprak ve taşlar sokağa döküldü. Sokak, araç ve yaya trafiğine kapandı.

[Fotoğraf: İHA]

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

[Fotoğraf: DHA]

İtfaiye ekipleri yaptığı inceleme sonrasında sokaktan ayrıldı. Ekipler, iş makinesi ile sokağı kapatan toprak ve taşları kaldırarak yolu açtı.

[Fotoğraf: DHA]

Şişli'de 7 katlı binanın bahçesi duvarla birlikte çöktü

Şişli Fulya Mahallesi Kozacık Sokak'ta bulunan 7 katlı bir binanın bahçesi duvarla birlikte çöktü.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 04.00 sıralarında mahalle sakinleri şiddetli bir gürültüyle uyandı.

[Fotoğraf: İHA]

Vatandaşlar, 7 katlı binanın arka cephesindeki bahçe katının toprak bölümünün duvarla birlikte çöktüğünü gördü.

Bahçeden kopan toprak ve betonların istinat duvarından aşağıya dökülerek yan binanın zemin katına düştüğü görüldü.

[Fotoğraf: İHA]