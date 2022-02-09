İstanbul'da aşırı yağışa dayanmayan istinat duvarları çöktü
İstanbul'un Üsküdar ve Şişli ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle istinat duvarları çöktü. Her iki olayda da ölen ya da yaralanan olmadı.
İcadiye Mahallesi Bahçesaray Sokak'ta etkili olan sağanağa dayanamayan bir evin bahçesinin istinat duvarı sabah saatlerinde çöktü.
Çökme nedeniyle toprak ve taşlar sokağa döküldü. Sokak, araç ve yaya trafiğine kapandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.
İtfaiye ekipleri yaptığı inceleme sonrasında sokaktan ayrıldı. Ekipler, iş makinesi ile sokağı kapatan toprak ve taşları kaldırarak yolu açtı.
Şişli'de 7 katlı binanın bahçesi duvarla birlikte çöktü
Şişli Fulya Mahallesi Kozacık Sokak'ta bulunan 7 katlı bir binanın bahçesi duvarla birlikte çöktü.
Edinilen bilgiye göre, gece saat 04.00 sıralarında mahalle sakinleri şiddetli bir gürültüyle uyandı.
Vatandaşlar, 7 katlı binanın arka cephesindeki bahçe katının toprak bölümünün duvarla birlikte çöktüğünü gördü.
Bahçeden kopan toprak ve betonların istinat duvarından aşağıya dökülerek yan binanın zemin katına düştüğü görüldü.