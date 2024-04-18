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Türkiye
AA 18.04.2024 07:25

İstanbul'da aranan 466 kişi yakalandı

İstanbul'da dün gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 466 kişi yakalandı.

İstanbul'da aranan 466 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, trafikte ve umuma açık noktalarda iki aşamalı "Huzur İstanbul" denetimi yapıldı.

Denetimin kent genelindeki 219 noktada yapılan ilk aşamasına 1688 personel katıldı. Polis helikopteri ile Deniz Limanı Şubesine ait iki bot görevlilere eşlik etti.

İkinci aşamada 1590 personel umuma açık yerleri denetledi.

Denetimlerde 255 bin 404 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Ekiplerce 628 kişinin çeşitli suçlardan arandığı, 243 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Bu kişilerden 466'sı gözaltına alındı.

Aramalarda 67 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 220 fişek, 1 kilo 383 gram uyuşturucu, 67 uyuşturucu hap, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 260 bin 680 lira ele geçirildi.

Denetimlerde ayrıca 48 bin 484 araç ve 3 bin 520 motosiklet kontrol edildi. 2886 araç ve motosiklet ile 71 sürücü hakkında işlem yapıldı, 5 araç trafikten men edildi.

Sürücülere toplam 1 milyon 700 bin 762 lira trafik cezası kesildi.

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