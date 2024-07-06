İstanbul'da aranan 373 zanlı gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün 20.00-22.00 saatleri arasında kentte 221 noktada yapılan uygulamanın birinci aşamasına 1560 personelin yanı sıra polis helikopteri ile Deniz Limanı Şubesine ait 2 bot katıldı.

İkinci aşamada ise 1542 personelin katılımıyla 22.00-23.59 saatleri arasında umuma açık yerlere yönelik denetimlerle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

Denetimlerde, 252 bin 30 kişinin genel bilgi taraması yapıldı.

Farklı suçlardan arandığı tespit edilen 373 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Uygulamada, yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 184 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda 32 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 150 fişek, 717 gram uyuşturucu madde, 10 uyuşturucu hap, 37 gram kimyasal madde ile uyuşturucudan elde edildiği tespit edilen 750 dolar, 325 avro ve 49 bin 290 lira ele geçirildi.

13 araç trafikten men edildi

Uygulama kapsamında halka açık 514 yer de denetlendi.

Denetimlerde, 36 bin 719 araç ve 3 bin 602 motosiklet kontrol edildi. Bunların 2 bin 833’ü ile 64 sürücüye işlem yapılırken 13 araç trafikten men edildi.

Uygulamada, sürücülere toplam 1 milyon 43 bin 836 lira trafik cezası kesildi.