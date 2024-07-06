Aydın'da Pera bebeğin ölümüne ilişkin 5 kişi tutuklandı

Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden damat D.G, babası M.T.G. ile düğünde davetli S.B, Ö.Ç. ve M.B. çıkarıldıkları hakimlikçe "olası kastla adam öldürme" ve "delilleri karartma" suçlarından tutuklandı. Damadın amcası C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polisin olaya ilişkin soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

Olay

Çeltikçi Mahallesi Bayındır Caddesi'nde 1 Temmuz Pazartesi günü evin balkonunda annesiyle oynayan Pera Palabıyık'ın başına yorgun mermi isabet etmişti.

Ağır yaralanan ve Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi kaldırılan bebek müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olaydan sonra aynı mahallede düğünü olan damat D.G, amcası C.G, babası M.T.G. ve düğünde davetli S.B, Ö.Ç. ve M.B. gözaltına alınmıştı.