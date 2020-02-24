İstanbul'un Fatih ilçesi Katip Kasım Mahallesi Langa Karakolu Sokak'ta bir apartmanın birinci katında yaşayan 67 yaşındaki V.Y. henüz belirlenemeyen nedenle evinin penceresinden düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri V.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

V.Y'nin cenazesi Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.