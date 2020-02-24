Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da apartmanın birinci katından düşen kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Fatih'te bir binanın birinci katından düşen kişi hayatını kaybetti.
İstanbul'un Fatih ilçesi Katip Kasım Mahallesi Langa Karakolu Sokak'ta bir apartmanın birinci katında yaşayan 67 yaşındaki V.Y. henüz belirlenemeyen nedenle evinin penceresinden düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri V.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
V.Y'nin cenazesi Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Etiketler: istanbul haberleriSon Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 08:33
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