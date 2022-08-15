Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 9 araç birbirine girdi
[Fotograf: İHA]
İstanbul Ümraniye'de zincirleme trafik kazası meydana geldi. 9 aracın karıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Şile Otoyolu Ihlamurkuyu Kavşağı yakınında yoğun yağış nedeniyle kamyonet, minibüs, 2 hafif ticari araç ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksadı
Kaza nedeniyle ulaşım bir süre Şile Otoyolu Üsküdar yönünde tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası Yağış
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