Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gaziantep'te zehir taciri 37 kişi tutuklandı
Gaziantep'te polis ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 282 şüpheliden 37'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta içinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çok sayıda operasyon düzenledi.
Kentin çeşitli semtlerinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 6 hassas terazi, 4 tüfek ve 3 tabanca ele geçirildi, 282 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 282 şüpheliden 245'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 37'si ise 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
Etiketler: Gaziantep Uyuşturucu
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