AA 06.09.2025 02:36

İstanbul'da 8 araç zincirleme kaza yaptı

İstanbul Sancaktepe’de, ardı ardına meydana gelen 2 trafik kazası nedeniyle biri polis otosu olmak üzere toplam 8 araçta hasar meydana geldi.

İstanbul'da 8 araç zincirleme kaza yaptı
[Fotograf: DHA]

TEM Otoyolu'ndan Sultanbeyli'ye doğru seyreden 2 otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Bu sırada aynı yolda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası daha meydana geldi.

Kazaya karışan araçlardan birinin savrularak park halindeki hafif ticari araca çarpmasıyla ticari araç öne hareket etti ve olay yerindeki polis otosuna çarptı.

Güvenlik güçlerince şerit çekilerek, yolda önlem alındı. İlk kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yan yolda aksayan trafik, hasar alan 8 aracın olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

İstanbul Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü
