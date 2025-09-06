Açık 21.2ºC Ankara
TRT Haber 06.09.2025 00:46

8 il için 'sarı' kodlu sağanak uyarısı

İçişleri Bakanlığı, gök gürültülü sağanak nedeniyle bugün 8 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu.

8 il için 'sarı' kodlu sağanak uyarısı
[Fotoğraf: Arşiv]

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bugün beklenen gök gürültülü sağanak sebebiyle 8 il için sarı uyarı verildi.

Açıklamada, yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik, Kütahya ve Düzce çevreleri ile Bolu'nun batısında yerel kuvvetli olması beklendiği kaydedildi.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Hava Durumu Meteoroloji Sağanak
